Il match dell'Olimpico chiude la 4^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Lazio e Verona. Baroni conferma Castellanos come terminale offensivo, alle sue spalle Isaksen, Dia e Zaccagni, gioca Lazzari. Zanetti con Harroui accanto a Lazovic e alle spalle di Tengstedt. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.45. Dsponibile su SkyGo, anche in HD