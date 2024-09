La sfida del Gewiss Stadium chiude la quinta giornata del campionato di Serie A: si affrontano Atalanta e Como. Gasperini manda in campo dal 1' Kossounou in difesa. Gioca Bellanova, in attacco CDK accanto a Retegui. Fabregas con Van der Brempt, in attacco Cutrone, c'è Nico Paz. Inizio posticipato per via delle condizioni meteo e per il campo attualmente impraticabile. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45