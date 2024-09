Una doppietta di Gudmundsson stende i biancocelesti e regala il primo successo in campionato alla Fiorentina. Gara in salita per i viola, sotto nel finale di primo tempo dopo il colpo di testa di Gila che vale il vantaggio della Lazio. Poi entra l'islandese per il suo debutto ufficiale e con due rigori ribalta la situazione a favore della squadra di Palladino

