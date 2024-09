Prima gioia per Italiano sulla panchina del Bologna. I rossoblù vincono 2-1 sul campo del Monza con i gol di Urbanski nel primo tempo e di Castro nella ripresa. In mezzo il pareggio di Djuric poco prima dell'intervallo. Il polacco segna di testa su cross di Lykogiannis la sua prima rete in Serie A, mentre l'argentino colpisce dalla distanza con un potente e bellissimo destro a uscire. Nesta ancora a secco di vittorie in Serie A

