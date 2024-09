Al Castellani va in scena il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. La squadra di D'Aversa arriva a questa sfida dopo la preziosa vittoria in trasferta a Cagliari. La formazione di Palladino è reduce, a sua volta, dal bel successo casalingo contro la Lazio. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SKy Go, anche in HD