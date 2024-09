Tanti gol e tante emozioni: alla fine nel match dell'ora di pranzo è la Lazio a battere il Toro: è il primo ko in campionato per Vanoli (espulso per proteste) che resta a quota 11 punti, dietro la Juve e con Milan e Inter. Sblocca subito Guendouzi sull'ennesimo assist di Nuno Tavares. Bis di Dia nella ripresa. Adams la riapre a metà e Noslin la richiude nel finale. Inutile il 2-3 di Coco in pieno recupero. Baroni sale a quota 10 punti

