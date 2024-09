Al Castellani finisce 0-0 il derby toscano tra Empoli-Fiorentina. Poche occasioni da gol da entrambe le squadre. L'Empoli, che resta ancora imbattuta, sale a quota 10 punti in classifica. La Fiorentina, invece, non riesce a dare continuità alla prima vittoria in campionato ottenuta nel turno precedente contro la Lazio

