Il Napoli supera anche l'ostacolo Como e conquista la quarta vittoria su quattro al Maradona in campionato, grazie al 3-1 finale, arrivando alla sosta in vetta al campionato. Apre le marcature dopo meno di un minuto McTominay con un destro incrociato, poi in diagonale Strefezza ristabilisce l'equilibrio. Nel secondo tempo Lukaku segna su rigore, il mancino di Neres mette il punto esclamativo

