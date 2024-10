Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare in Serie A (2 vittorie, 1 pareggio), dopo tre sconfitte di fila senza segnare; dopo il successo nell’ultimo turno (3-2 vs Torino), i sardi potrebbero ottenere due vittorie di fila solo per la seconda volta nell’anno solare 2024 in Serie A (1-0 vs Empoli e 4-2 vs Salernitana a marzo in precedenza).