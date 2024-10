Con un gol per tempo dei suoi due attaccanti l’Udinese supera un Cagliari rimasto in dieci dalla mezz’ora per un’ingenuità di Makoumbou (doppio giallo in 25’ per due falli tattici). I bianconeri dominano il primo tempo sul piano del gioco ma concludono poco, trovando il vantaggio al 38’; nella ripresa la squadra di Nicola non concede quasi nulla ma nel finale incassa anche la rete di Davis, protagonista di una grande giocata individuale. In classifica l’Udinese aggancia momentaneamente la Juventus al terzo posto. GOL E HIGHLIGHTS