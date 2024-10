L’Udinese supera un Cagliari in 10 dalla mezz’ora e in classifica aggancia momentaneamente la Juventus al terzo posto. L’episodio chiave al 30’, quando Makoumbou già ammonito per un fallo tattico, ne commette ingenuamente un secondo e lascia il Cagliari in inferiorità numerica. Poco dopo Lucca concretizza la pressione dell’Udinese e fa 1-0 di testa, nella ripresa raddoppia Davis dopo una grande azione personale

