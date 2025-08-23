Esplora tutte le offerte Sky
Serie AGiornata 1 - sabato 23 agosto 2025Giornata 1 - sab 23 ago
Fine
Milan-Cremonese: video, gol e highlights

Inizia con una sconfitta il campionato del Milan targato Allegri, battuto dalla neopromossa con la meravigliosa rovesciata di Bonazzoli. In avvio pericoloso Gimenez: palo con la deviazione di Baschirotto e gol annullato per fuorigioco. A sbloccarla è la Cremonese con Baschirotto di testa, ma prima dell'intervallo rimedia Pavlovic su cross di Estupinian. Audero nega il gol a Modric, Pulisic e Fofana, decide l'acrobazia dell'ex interista come in Salernitana-Milan del 2022

