Inizia con una sconfitta il campionato del Milan targato Allegri, battuto dalla neopromossa con la meravigliosa rovesciata di Bonazzoli. In avvio pericoloso Gimenez: palo con la deviazione di Baschirotto e gol annullato per fuorigioco. A sbloccarla è la Cremonese con Baschirotto di testa, ma prima dell'intervallo rimedia Pavlovic su cross di Estupinian. Audero nega il gol a Modric, Pulisic e Fofana, decide l'acrobazia dell'ex interista come in Salernitana-Milan del 2022

PAGELLE