Milan, Boniface torna in Germania dopo le visite: attesa la decisione dei rossoneri

Dopo le visite mediche dei giorni scorsi, Boniface torna in Germania. Nelle prossime ore è attesa la decisione del Milan, che dovrà decidere se rinunciare in maniera definitiva alla trattativa. Se così fosse, in ogni caso arriverà un altro attaccante

MILAN, VERTICE DI MERCATO ALLEGRI-TARE

Victor Boniface torna in Germania. L'attaccante nigeriano nei giorni scorsi ha svolto le visite mediche con il Milan ma le sue condizioni non convincono a pieno il club. Nelle prossime ore è attesa la decisione dei rossoneri, che dovranno decidere se rinunciare definitivamente all'operazione e quindi tornare alla ricerca di un nuovo attaccante. Il ds del Milan Igli Tare nel pre partita della sfida contro la Cremonese aveva detto: "Per Boniface non sono stati supplementi di visite mediche. Sapevamo che c'erano state problematiche fisiche in passato, quindi stiamo facendo delle valutazioni per prendere a breve la decisione giusta insieme anche all'allenatore".

