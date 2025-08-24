Dopo le visite mediche dei giorni scorsi, Boniface torna in Germania. Nelle prossime ore è attesa la decisione del Milan, che dovrà decidere se rinunciare in maniera definitiva alla trattativa. Se così fosse, in ogni caso arriverà un altro attaccante
Victor Boniface torna in Germania. L'attaccante nigeriano nei giorni scorsi ha svolto le visite mediche con il Milan ma le sue condizioni non convincono a pieno il club. Nelle prossime ore è attesa la decisione dei rossoneri, che dovranno decidere se rinunciare definitivamente all'operazione e quindi tornare alla ricerca di un nuovo attaccante. Il ds del Milan Igli Tare nel pre partita della sfida contro la Cremonese aveva detto: "Per Boniface non sono stati supplementi di visite mediche. Sapevamo che c'erano state problematiche fisiche in passato, quindi stiamo facendo delle valutazioni per prendere a breve la decisione giusta insieme anche all'allenatore".