La squadra di Gilardino si sblocca e conquista la prima vittoria del suo campionato, battendo 1-0 la Cremonese. Dopo un primo tempo di intensità, la partita si accende nella ripresa. Vazquez colpisce una traversa, poi sfiorano il gol anche Bondo e Baschirotto, ma il colpo da tre punti arriva per il Pisa al 75': Tramoni crossa al centro e il colpo di testa di Touré decide l'incontro

