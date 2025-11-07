Offerte Sky
Serie AGiornata 11 - venerdì 7 novembre 2025Giornata 11 - ven 7 nov
Fine
Pisa
Touré I. 75'
1 - 0
Cremonese
Pisa
Touré I. 75'
1 - 0 Cremonese
Pisa-Cremonese 1-0: video, gol e highlights

La squadra di Gilardino si sblocca e conquista la prima vittoria del suo campionato, battendo 1-0 la Cremonese. Dopo un primo tempo di intensità, la partita si accende nella ripresa. Vazquez colpisce una traversa, poi sfiorano il gol anche Bondo e Baschirotto, ma il colpo da tre punti arriva per il Pisa al 75': Tramoni crossa al centro e il colpo di testa di Touré decide l'incontro

