Sei squadre iniziano la stagione con una vittoria. Prima per differenza reti c'è l'Inter grazie al 5-0 sul Torino. Successi anche per Napoli, Juventus, Como, Roma e la neopromossa Cremonese. Pareggi in Genoa-Lecce, Cagliari-Fiorentina, Atalanta-Pisa e Udinese-Verona. La classifica del campionato con l'ordinamento della Lega Serie A
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 5 gol fatti
- 0 gol subiti
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 2 gol fatti
- 0 gol subiti
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 2 gol fatti
- 0 gol subiti
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 2 gol fatti
- 0 gol subiti
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 0 gol subiti
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 2 gol fatti
- 1 gol subito
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 1 gol subito
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 1 gol subito
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 1 gol subito
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 1 gol fatti
- 1 gol subiti
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 1 gol fatti
- 1 gol subiti
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 1 gol subito
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 2 gol subiti
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 1 gol subito
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 2 gol subiti
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 2 gol subiti
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 2 gol subiti
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 5 gol subiti