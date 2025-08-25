Sei squadre iniziano la stagione con una vittoria. Prima per differenza reti c'è l'Inter grazie al 5-0 sul Torino. Successi anche per Napoli, Juventus, Como, Roma e la neopromossa Cremonese. Pareggi in Genoa-Lecce, Cagliari-Fiorentina, Atalanta-Pisa e Udinese-Verona. La classifica del campionato con l'ordinamento della Lega Serie A

