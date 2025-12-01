Serie AGiornata 13 - lunedì 1 dicembre 2025Giornata 13 - lun 1 dic
Fine
1 - 3
1 - 3
Bologna-Cremonese 1-3: video, gol e highlights
Gran colpo della Cremonese nel posticipo della 13^ giornata del campionato di Serie A. La squadra di Nicola vince al Dall'Ara battendo il Bologna 3-1. Dopo 30' sostanzialmente equilibrati, la Cremonese passa con Payero e dopo 5' raddoppia con Vardy. Nel recupero la squadra di Italiano accorcia con un rigore di Orsolini ma a inizio ripresa ancora Vardy ristabilisce le distanze. Il Bologna ci prova ma la Cremonese difende e porta a casa una vittoria molto preziosa