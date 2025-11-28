Il Como vince 2-0 contro il Sassuolo, prolunga a 11 la serie di risultati utili consecutivi in campionato e sale a 24 punti. Partenza subito in discesa per la squadra di Fabregas, in vantaggio già primo del quarto d'ora sugli sviluppi di un angolo grazie a Douvikas che, da pochi passi, controlla e mette in rete. A inizio ripresa arriva anche il raddoppio: Alberto Moreno beffa il portiere in uscita e mette il punto esclamativo sul match

