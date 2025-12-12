Offerte Sky
Serie AGiornata 15 - venerdì 12 dicembre 2025Giornata 15 - ven 12 dic
Fine
Lecce
Stulic N. 72'
1 - 0
Pisa
Lecce
Stulic N. 72'
1 - 0 Pisa
Lecce-Pisa 1-0: video, gol e highlights

Il Lecce si aggiudica lo scontro salvezza contro il Pisa, anticipo della 15^ giornata di campionato. I salentini si rendono più volte pericolosi già nel primo tempo, ma trovano il vantaggio solo al 72': Banda fa un gran lavoro sulla sinistra e mette in mezzo per Stulic che la infila sul palo lontano, trovando il suo primo gol in Serie A. È l'1-0 che permette alla squadra di Di Francesco di salire a +6 sui toscani terzultimi

