1 - 0
Roma-Como 1-0: video, gol e highlights
La Roma batte 1-0 il Como nel posticipo della 15^ giornata di Serie A e si riporta a -3 dal primo posto in classifica. All'Olimpico decide un gol di Wesley, che al 60' con un rasoterra trova l'angolo alla destra di Butez sbloccando il risultato. Pochi minuti prima, al 48', annullato un gol a Cristante per una posizione di fuorigioco in partenza di Pellegrini. I giallorossi salgono a quota 30 punti, la squadra di Fabregas resta a 24
