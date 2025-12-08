Serie AGiornata 15 - sabato 13 dicembre 2025Giornata 15 - sab 13 dic
Torino-Cremonese 1-0: decide un gol di Vlasic, Baroni torna a vincere
Il Torino ritrova la vittoria che in campionato mancava da fine ottobre contro il Genoa: contro la Cremonese decide una zampata di Vlasic a centro area al 27' del primo tempo. Dopo due vittorie di fila si ferma Nicola, ancora al nono posto della classifica. Il Toro, invece, risale e va a quota 17 punti. Brivido finale con un check Var per un possibile mano di Simeone in area