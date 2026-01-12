Nico Paz non ha preso parte a reti nelle ultime tre gare di Serie A e solo una volta ha registrato una striscia di questo tipo più lunga nella competizione (quattro, tra ottobre e novembre scorsi).
Al Sinigaglia si recupera il match tra Como e Milan. Fullkrug va in panchina e Nkunku gioca accanto a Leao. A riposo anche Pulisic. Bartesaghi sulla sinistra. Fabregas mescola le carte: Baturina titolare con Nico Paz e Vojvoda. Douvikas terminale offensivo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Le squadre stanno entrando in campo, poi l'inno della Serie A
Verona-Bologna 2-3
Al Bentegodi il Bologna vince nel recupero della 16^ giornata e torna al successo che mancava da 7 gare di campionato. Orban sblocca per il Verona, poi però la squadra di Italiano si scatena: Orsolini pareggia con un sinistro all’incrocio impressionante, Odgaard la ribalta, prima dell’intervallo segna anche Castro con un destro pazzesco. Nella ripresa l’Hellas accorcia con l’autogol di Freuler e sfiora il pari con Sarr, ma Ravaglia salva. In classifica il Bologna scavalca la Lazio e va a -1 dall’Atalanta
Solo l’avversario di giornata Christian Pulisic (tre) conta più gol da subentrato in questo campionato rispetto a Martin Baturina (due)
Il Milan è una delle tre squadre con più reti segnate da calciatori subentrati in questa Serie A (cinque, come Cagliari e Juventus); ben quattro di queste reti sono arrivate in trasferta, nessuna formazione ne conta di più (quattro anche per il Pisa)
Matteo Gabbia taglia il traguardo delle 100 presenze in Serie A con la maglia del Milan: dal suo esordio nel torneo con i rossoneri (2018/19), è soltanto il secondo italiano a raggiungere questo obiettivo, dopo Davide Calabria (144 presenze nel periodo).
Martin Baturina colleziona la sua terza presenza da titolare in questo campionato, la prima dallo scorso 15 dicembre (all'Olimpico contro la Roma).
Nessuna squadra ha subito meno reti rispetto al Como su sviluppi di cross in questa Serie A (uno, come l’Atalanta)
Il Milan è la squadra che in percentuale ha subito più gol da palla inattiva in questa Serie A (47% - 7/15); da questa situazione anche l’ultima marcatura subita nel torneo contro la Fiorentina (rete di Pietro Comuzzo sugli sviluppi di corner).
Dopo i pareggi contro Genoa e Fiorentina (1-1 contro entrambe), il Milan potrebbe chiudere in parità tre partite di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2018 (tre anche in quel caso con Gennaro Gattuso in panchina).
La formazione del Como in grafica
Ipotesi di un 'nuovo' Milan dall'inizio o a gara in corso
Il Milan dovrebbe normalmente schierarsi con il solito 3-5-2 ma Allegri in allenamento avrebbe anche provato un nuovo sistema di gioco e ci potrebbe essere un Milan schierato, o dall'inizio, o a gara in corso, con un 4-3-1-2 con Fofana dietro Nkunku e Leao e Saelemaekers più stretto verso Modric e Rabiot e con una difesa a 4 con Tomori a destra, Bartesaghi a sinistra e Gabbia con De Winter centrali
Il Como ha trovato la rete in tutte le ultime quattro gare di Serie A e solo una volta nel campionato in corso è andato a segno per più match di fila, cinque tra settembre e ottobre scorsi.
Il Como ha vinto nove delle 19 gare disputate in questo campionato e solo una volta è riuscito a vincere almeno il 50% delle prime 20 sfide stagionali in un singolo torneo di Serie A (10 nel 1950/51).
Dopo aver mancato la rete in solo uno dei primi 13 precedenti, il Como poi non è riuscito a segnare in ben sette delle ultime 13 sfide contro il Milan in Serie A senza realizzare mai più di un gol a partita nelle sei sfide in cui è andato a bersaglio
La formazione del Milan in grafica
Como, le scelte di formazione
Rotazioni anche per Fabegas: Baturina gioca dal primo minuti nel trio di trequartisti con Nico Paz e Vojvoda. Douvikas è il terminale offensivo. In difesa, a sinistra c'è Moreno, Perrone confermato a centrocampo con Da Cunha
Milan, le scelte di formazione
Fullkrug è recuperato dopo il problema a un piede ma va in panchina: gioca Nkunku accanto a Leao. Anche Pulisic a riposo. Torna Bartesaghi sulla sinistra, Rabiot, Modric e Fofana a centrocampo
La prossima sarà la 27^ sfida tra Como e Milan in Serie A; rossoneri vittoriosi in 14 precedenti con nove pareggi e tre successi dei lariani a completare il bilancio.
Le formazioni ufficiali
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, De Winter, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku, Leao. All. Allegri
Statistiche e curiosità
Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 13 sfide contro il Como in Serie A (8 vittorie, 5 pareggi), con uno score di 22-6. L'ultimo successo dei lariani contro i rossoneri nel massimo campionato risale al 13 gennaio 1985 (2-0 al Meazza con gol di Gianfranco Matteoli e Pasquale Bruno).
Milan sempre vittorioso nelle ultime 4 in Serie A col Como
Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro il Como in Serie A e non ha mai ottenuto cinque successi di fila contro i lariani nel massimo campionato (quattro anche tra il 1951 e il 1952).
Milan senza sconfitte col Como in trasferta in 11 delle 13 gare disputate
Il Milan ha evitato la sconfitta in 11 delle 13 trasferte contro il Como in Serie A, vincendo le due più recenti (6 vittorie, 5 pareggi); l'ultimo successo dei lariani al Sinigaglia contro i rossoneri nel torneo risale al 21 marzo 1982 (2-0).
Como, come Juve e Napoli, ancora imbattuto in casa
Il Como è una delle tre squadre - con Juventus e Napoli - ancora imbattute in casa in questo campionato: per i lariani cinque vittorie e quattro pareggi nelle nove gare giocate al Sinigaglia in questa Serie A e in nessuna partita interna la squadra di Fabregas ha subito più di un gol.
Le statistiche del Milan in questo campionato
Il Milan ha registrato al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A (11 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta) solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1995/96, il 2003/04 e il 2004/05; nelle prime due occasioni è rimasto imbattuto nella gara successiva, mentre nel 2004/05 ha perso
Milan squadra che ha guadagnato più punti con gol negli ultimi 5'
Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti (quattro, incluso uno all'ultima giornata, contro la Fiorentina) con gol segnati negli ultimi cinque minuti di gioco in questo campionato; le ultime due reti dei rossoneri in Serie A sono infatti arrivate dal minuto 90 in avanti.
Solo l'Inter ha segnato più gol del Como nell'ultimo quarto d'ora
Solo l'Inter ha segnato più gol (nove) del Como (otto, come la Lazio) nel quarto d'ora finale di partita in questo campionato e soltanto l'Inter ne ha realizzati di più (18) della squadra lariana (15) dal 61' in avanti, cioè nell'ultima mezz'ora di gioco.
Como, almeno due giocatori con 5 assist in questa Serie A
Il Como è l'unica squadra a vantare almeno due giocatori con più di cinque assist forniti in questa Serie A: a quota sei passaggi vincenti sia Nico Paz (con sei gol segnati) che Jesús Rodríguez (che non è ancora andato a bersaglio nella massima competizione italiana).
Baturina, due reti segnate da subentrato
Entrambe le reti di Martin Baturina in questa Serie A sono arrivate da subentrato e dopo l'85' minuto di gioco: il centrocampista croato non è mai andato a segno in carriera per due match di campionato consecutivi in una singola stagione.
I numeri di Nkunku con la maglia del Milan
Christopher Nkunku ha partecipato a quattro reti (tre gol, un assist) nelle ultime tre partite di Serie A, dopo aver fornito solo un assist nelle precedenti 10 presenze. In 13 partite in massima serie Nkunku ha già eguagliato la sua intera produzione di gol ed assist (3G + 2A) della passata stagione di Premier League con il Chelsea in 27 incontri