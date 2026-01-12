Il Milan dovrebbe normalmente schierarsi con il solito 3-5-2 ma Allegri in allenamento avrebbe anche provato un nuovo sistema di gioco e ci potrebbe essere un Milan schierato, o dall'inizio, o a gara in corso, con un 4-3-1-2 con Fofana dietro Nkunku e Leao e Saelemaekers più stretto verso Modric e Rabiot e con una difesa a 4 con Tomori a destra, Bartesaghi a sinistra e Gabbia con De Winter centrali