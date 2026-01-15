Offerte Sky
Serie AGiornata 16 - giovedì 15 gennaio 2026Giornata 16 - gio 15 gen
Fine
Como
Kempf M. 10'
1 - 3
Milan
Nkunku C. 45' + 1' (Rig.)Rabiot A. 55', 88'
Como-Milan 1-3: video, gol e highlights

I rossoneri proseguono, in solitaria, l’inseguimento all’Inter, soffrono moltissimo ma battono il Como 3-1 in rimonta e si portano a –3 dai nerazzurri. La squadra di Fabregas domina il primo tempo, segna Kempf, Maignan tiene in vita il Milan e prima del break Rabiot si procura un rigore che Nkunku trasforma. Nella ripresa sempre Maignan protagonista, incrocio di Nico Paz, poi Rabiot segna il 2-1 e poco prima della fine la chiude con il 3-1 grazie a un tiro da fuori

