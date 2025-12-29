La Roma mantiene il passo, batte il Genoa 3-1 e torna al quarto posto in classifica a –3 punti dall’Inter capolista. Nel giorno del ritorno all’Olimpico di De Rossi, la squadra di Gasperini gioca una gara quasi perfetta, attenta in difesa e cinica in attacco: tra il 14’ e il 19’ la Roma la indirizza grazie ai gol di Soulé e Koné. Prima del break arriva anche il 3-0 di Ferguson. Nella ripresa, i giallorossi gestiscono il match e la fatica, il Genoa trova la rete con Ekhator ma non basta

