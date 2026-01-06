Serie AGiornata 19 - giovedì 8 gennaio 2026Giornata 19 - gio 8 gen
Fine
2 - 2
2 - 2
Trepy 'salva' il Cagliari: Cremonese rimontata da 2-0 a 2-2
La Cremonese si fa rimontare due reti dopo essere stata in vantaggio per 2-0 sul Cagliari. La squadra di Nicola gioca un gran primo tempo, passa in vantaggio dopo soli 4' grazie a una rete di Johnsen su assist di Vardy. L'attaccante inglese raddoppia al 29'. La squadra di Pisacane reagisce nella ripresa e accorcia con Adopo. Il Cagliari ci crede e trova il pari nel finale con Trepy che regala ai rossoblu un punto prezioso in chiave salvezza