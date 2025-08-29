Dopo due gol annullati il Milan nella ripresa trova la rete con Loftus-Cheek e Pulisic e la prima vittoria in campionato. In avvio Gabbia segna di testa ma dopo revisione al Var l'arbitro annulla per una spinta del difensore a Coulibaly; nella ripresa altro gol annullato al Milan, stavolta a Gimenez per fuorigioco. Poi sblocca Loftus-Cheek su assist di Modric e la chiude Pulisic poco dopo il suo ingresso

