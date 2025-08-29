Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
CRE3
SAS2
LEC0
MIL2
Serie AGiornata 2 - venerdì 29 agosto 2025Giornata 2 - ven 29 ago
Fine
Lecce
0 - 2
Milan
Loftus-Cheek R. 66'Pulisic C. 86'
Lecce0 - 2 Milan
Loftus-Cheek R. 66'Pulisic C. 86'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Lecce-Milan 0-2: video, gol e highlights

Dopo due gol annullati il Milan nella ripresa trova la rete con Loftus-Cheek e Pulisic e la prima vittoria in campionato. In avvio Gabbia segna di testa ma dopo revisione al Var l'arbitro annulla per una spinta del difensore a Coulibaly; nella ripresa altro gol annullato al Milan, stavolta a Gimenez per fuorigioco. Poi sblocca Loftus-Cheek su assist di Modric e la chiude Pulisic poco dopo il suo ingresso

CLASSIFICA - PAGELLE