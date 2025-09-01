Calciomercato Milan, acquisti e cessioni: le news di oggi in diretta live
Ultimo giorno di mercato per il Milan che deve ancora completare alcune operazione, sia in entrata che in uscita. Gli ultimi aggiornamenti sui rossoneri in diretta
Musah verso l'Atalanta
Yunus Musah è pronto a dire addio al Milan: lo statunitense svolgerà le visite mediche con l'Atalanta nella giornata di oggi. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto
Rabiot ritrova Allegri
I dettagli dell'arrivo di Rabiot al Milan spiegati da Gianluca Di Marzio:
Tutte le cessioni del Milan (finora)
- Kalulu (d, Juventus)
- Pellegrino (d, Boca Juniors)
- Reijnders (c, Manchester United)
- Jovic (a, fc)
- Walker (d, fp)
- Sottil (a, fp)
- Felix (a, fp)
- Abraham (a, fp)
- Camarda (a, Lecce)
- Theo Hernandez (d, Al Hilal)
- Sportiello (p, Atalanta)
- Pobega (c, Bologna)
- Vasquez (p, rescissione)
- Emerson Royal (d, Flamengo)
- Liberali (c, Catanzaro)
- Terracciano (d, Cremonese)
- Thiaw (d, Newcastle)
- Lazetic (a, Aberdeen)
Tutti gli acquisti del Milan (finora)
- Saelemaekers (c, fp)
- Adli (c, fp)
- Okafor (a, fp)
- Zeroli (c, fp)
- Colombo (a, fp)
- Bennacer (c, fp)
- Ricci (c, Torino)
- Modric (c, svincolato)
- Terracciano (p, Fiorentina)
- Estupinan (d, Brighton)
- Jashari (c, Club Brugge)
- De Winter (d, Genoa)
- Athekame (d, Young Boys)
Cosa ci aspettiamo dai rossoneri
Sarà una giornata ricca per quanto riguarda i movimenti in entrata e in uscita del Milan. Rabiot ritrova Allegri, mentre Gomez ha aperto al traferimento in Italia. Lato uscite, salutano Chukwueze e Musah e Gimenez potrebbe andare alla Roma
Per la difesa si valuta il 2006 Banks
Per la difesa rossonera si valuta anche l’investimento su Noahkai Banks, statunitense classe 2006 dell’Augsburg
Dovbyk-Gimenez, previsti nuovi contatti con la Roma
Milan e Roma restano al lavoro per lo scambio di prestiti tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. In mattinata previsti nuovi incontri per provare a trovare un accordo. Da capire le eventuali formule dell'operazione per sbloccare la situazione