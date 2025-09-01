Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Calciomercato Milan, acquisti e cessioni: le news di oggi in diretta live

live milan

Ultimo giorno di mercato per il Milan che deve ancora completare alcune operazione, sia in entrata che in uscita. Gli ultimi aggiornamenti sui rossoneri in diretta

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

LIVE

Musah verso l'Atalanta

Yunus Musah è pronto a dire addio al Milan: lo statunitense svolgerà le visite mediche con l'Atalanta nella giornata di oggi. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto

Rabiot ritrova Allegri

I dettagli dell'arrivo di Rabiot al Milan spiegati da Gianluca Di Marzio:

Tutte le cessioni del Milan (finora)

  • Kalulu (d, Juventus)
  • Pellegrino (d, Boca Juniors)
  • Reijnders (c, Manchester United)
  • Jovic (a, fc)
  • Walker (d, fp)
  • Sottil (a, fp)
  • Felix (a, fp)
  • Abraham (a, fp)
  • Camarda (a, Lecce)
  • Theo Hernandez (d, Al Hilal)
  • Sportiello (p, Atalanta)
  • Pobega (c, Bologna)
  • Vasquez (p, rescissione)
  • Emerson Royal (d, Flamengo)
  • Liberali (c, Catanzaro)
  • Terracciano (d, Cremonese)
  • Thiaw (d, Newcastle)
  • Lazetic (a, Aberdeen)

Tutti gli acquisti del Milan (finora)

  • Saelemaekers (c, fp)
  • Adli (c, fp)
  • Okafor (a, fp)
  • Zeroli (c, fp)
  • Colombo (a, fp)
  • Bennacer (c, fp)
  • Ricci (c, Torino)
  • Modric (c, svincolato)
  • Terracciano (p, Fiorentina)
  • Estupinan (d, Brighton)
  • Jashari (c, Club Brugge)
  • De Winter (d, Genoa)
  • Athekame (d, Young Boys)

Cosa ci aspettiamo dai rossoneri

Sarà una giornata ricca per quanto riguarda i movimenti in entrata e in uscita del Milan. Rabiot ritrova Allegri, mentre Gomez ha aperto al traferimento in Italia. Lato uscite, salutano Chukwueze e Musah e Gimenez potrebbe andare alla Roma

Per la difesa si valuta il 2006 Banks

Per la difesa rossonera si valuta anche l’investimento su Noahkai Banks, statunitense classe 2006 dell’Augsburg

Dovbyk-Gimenez, previsti nuovi contatti con la Roma

Milan e Roma restano al lavoro per lo scambio di prestiti tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. In mattinata previsti nuovi incontri per provare a trovare un accordo. Da capire le eventuali formule dell'operazione per sbloccare la situazione

Calciomercato: Altre Notizie

Percassi: "Patto con Lookman era cessione estera"

Calciomercato

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Luuk De Jong al Porto: presentazione a sorpresa

Calciomercato

Dopo la fine del suo contratto con il Psv, Luuk De Jong riparte dal Porto. Il club portoghese ha...

Lookman: "Ho chiesto ufficialmente la cessione"

Calciomercato

Comunicato sui social dell'attaccante nigeriano, che rompe definitivamente con l'Atalanta: "Ho...

Udinese, in arrivo Saba Goglichidze dall'Empoli

Calciomercato

Nuovo acquisto per l'Udinese in difesa: in arrivo dall'Empoli Saba Goglichidze. Il difensore si...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE