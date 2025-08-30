Esplora tutte le offerte Sky
Serie AGiornata 2 - sabato 30 agosto 2025Giornata 2 - sab 30 ago
Fine
Napoli
Anguissa A. 90' + 5'
1 - 0
Cagliari
Napoli
Anguissa A. 90' + 5'
1 - 0 Cagliari
Napoli-Cagliari 1-0: video, gol e highlights

Il Napoli vince all'ultimo respiro con un gol di Anguissa al 95' al termine di una gara complicata per merito di un ottimo Cagliari, sempre attento e ordinato. Le occasioni migliori per la squadra di Conte arrivano nel recupero, prima con McTominay e poi con Anguissa che sfrutta il cross teso di Buongiorno e insacca con il piattone. Napoli a punteggio pieno dopo due giornate, Cagliari fermo a un punto

