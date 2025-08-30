Il Napoli vince all'ultimo respiro con un gol di Anguissa al 95' al termine di una gara complicata per merito di un ottimo Cagliari, sempre attento e ordinato. Le occasioni migliori per la squadra di Conte arrivano nel recupero, prima con McTominay e poi con Anguissa che sfrutta il cross teso di Buongiorno e insacca con il piattone. Napoli a punteggio pieno dopo due giornate, Cagliari fermo a un punto

