Prosegue la risalita della Juventus che grazie al 5-0 alla Cremonese aggancia Napoli (che ha una gara in meno)I e Roma a 39 punti. Bianconeri in vantaggio in avvio con Bremer. Il raddoppio arriva per mano di David. La Cremonese si vede cancellare dal VAR un rigore. Yildiz segna il 3-0 ribadendo un rigore parato da Audero (poi finito sul palo) in porta. Nella ripresa l’autorete di Terracciano e il quinto gol di McKennie chiudono definitivamente i giochi

