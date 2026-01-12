Serie AGiornata 20 - lunedì 12 gennaio 2026Giornata 20 - lun 12 gen
5 - 0
Juventus-Cremonese 5-0: video, gol e highlights
Prosegue la risalita della Juventus che grazie al 5-0 alla Cremonese aggancia Napoli (che ha una gara in meno)I e Roma a 39 punti. Bianconeri in vantaggio in avvio con Bremer. Il raddoppio arriva per mano di David. La Cremonese si vede cancellare dal VAR un rigore. Yildiz segna il 3-0 ribadendo un rigore parato da Audero (poi finito sul palo) in porta. Nella ripresa l’autorete di Terracciano e il quinto gol di McKennie chiudono definitivamente i giochi