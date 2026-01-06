Il Como ha avuto il 66.5% di possesso palla negli ultimi 15 minuti.
Lazio-Como, il risultato in diretta LIVE
Si chiude la 21^ giornata del campionato di Serie A con uno scontro diretto per l'Europa: all'Olimpico si affrontano Lazio e Como. Sarri conferma Taylor a centrocampo con Cataldi e Belahyane. In attacco gioca Ratkov dal 1'. Fabregas con un 4-3-3 con Baturina 'falso nueve'. Un centrocampista in più: Caqueret. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
34' - Nico Paz contro Provedel: parata
34' - Calcio di rigore per il Como concesso dopo review: fallo di Taylor su Caqueret
30' - Caqueret va giù in area di rigore colpito da Taylor, si prosegue ma ci sarà revisione
Maxence Caqueret ha fornito il suo terzo assist in questa stagione di Serie A.
Nicolás Paz ha segnato il suo settimo gol in questa stagione, più di qualsiasi altro giocatore Como in Serie A.
24' - Raddoppia il Como: segna Nico Paz
Ancora un'azione ragionata del Como, Baturina mette in mezzo da sinistra, la palla rimane vagante in area di rogore laziale, arriva Nico Paz che batte ancora Provedel
20' - Ammonito Zaccagni
14' - Ci prova da fuori Cataldi, conclusione troppo centrale e para senza grossi problemi Butez
13' - Adesso la Lazio prova piano piano a guadagnare campo e sfonda a sinistra con un cross di Pellegrini pericoloso ma che non trova compagni in area di rigore
6' - Partenza a razzo del Como adesso la Lazio dovvrà riorganizzarsi e organizzare la squadra per cercare quanto prima il pareggio
Martin Baturina ha preso parte ad almeno una rete in ognuna delle ultime tre sfide disputate in questa Serie A (due gol e un assist), dopo che aveva segnato un solo gol nelle precedenti 10 presenze nel torneo.
Álex Valle ha fornito il suo secondo assist in questa stagione di Serie A.
La Lazio non ha vinto alcuno degli ultimi 18 incontri in cui ha subito il primo gol della partita in Serie A, a partire dal 6 ottobre 2024 contro Empoli.
Martin Baturina ha segnato al minuto 1:29, il gol più veloce Como in questa stagione di Serie A.
2' - Como in vantaggio: segna Baturina
Valle attacca benissimo la profondità sulla sinistra, la palla finisce a Baturina dopo il contrasto con Marusic, l'attaccante del Como rientra e calcia, conslusione deviata e Provedel battuto
Lazio-Como 0-0
Si parte all'Olimpico
Minuto di raccoglimento per omaggiare la memoria di Rocco Commisso
Ci siamo quasi manca poco al fischio d'inizio
Squadre in campo e inno della Serie A
Quasi tutto pronto per l'inizio di Lazio-Como
Nico Paz è il giocatore che ha preso parte a più tiri in questa Serie A : 111 – frutto di 73 conclusioni e 38 occasioni create; inoltre, nei Big-5 campionati europei in corso, soltanto Kylian Mbappé ne conta più (137) dell’argentino (111, appunto).
In caso di rete nel prossimo match di campionato, il Como potrebbe diventare la 21^ avversaria differente contro cui Mattia Zaccagni trova la via del gol in Serie A.
Solo Juventus (306), Inter (300) e Napoli (299) hanno registrato più sequenze su azione con almeno 10 passaggi rispetto al Como in questo campionato: 279 – 259 per la Lazio (6^ in questa particolare classifica).
Fabregas: "Sarri? Ho imparato molto da lui"
"Oggi si gioca uguale, ma senza una punta di riferimento. La Lazio difende in maniera particolare, abbiamo solo un attaccante in questo momento e non abbiamo esterni. Siamo ragazzi giovani che vogliamo far bene. Sempre dico che loro sono la mia energia, provo ad essere la loro. Stanno arrivando Bologna, Milan ora Lazio, ci sono tante partite da giocare e siamo molto motivati. Sarri? E' stato un allenatore che ho apprezzato molto, per me quando ci sono questi allenatori c'è solo da imparare tante"
Il Como è – con l’Atalanta – una delle due squadre ad avere incassato meno gol a seguito di cross in questo campionato (uno a testa); dall’altra parte, la Lazio è quella che ne ha realizzati meno da questa situazione di gioco nel torneo in corso: uno, con Valentín Castellanos su assist di Nicolò Rovella contro l’Hellas Verona, il 31 agosto.
Se da una parte, nessuna squadra ha segnato più reti del Como con i propri difensori in questo campionato (otto, come l’Inter), dall’altra, la Lazio è una delle due – assieme al Pisa – a non averne ancora trovati con il proprio pacchetto difensivo nella Serie A in corso – l’ultima risale al 13 aprile 2025 (Alessio Romagnoli contro la Roma).
Zaccagni: "Gara importantissima, proveremo a vincere"
"E' importantissima, sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte e faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Taylor ha grande qualità, Ratkov è un giovane con grandi potenzialità"
La Lazio è la squadra che in percentuale ha realizzato il maggior numero di reti a seguito di contropiede in questo campionato: 25%, 3/12; 16.7% per il Como (4/24, 4° in questa particolare classifica, al pari del Napoli con 2/12).
Il Como ha perso l’ultima sfida di campionato (1-3 vs Milan) e potrebbe subire due ko di fila con più di due reti incassate per la prima volta dal febbraio 2003 (vs Reggina e Juventus in quel caso, con Eugenio Fascetti in panchina).
Il Como ha subito gol in tutte le nove trasferte disputate contro la Lazio in Serie A e solo contro l’Inter conta una striscia aperta più lunga di gare esterne consecutive (15) con reti al passivo in campionato – nove anche con il Bologna.
Lo spogliatoio del Como
Per la prima volta nel massimo campionato, Lazio e Como si affronteranno A a inizio giornata con una differenza punti a favore della formazione lariana di oltre +5 (6 – 34 per i comaschi e 28 per i capitolini) – superato il precedente record registrato nella stagione 1984/85 (5 – quando si affrontarono al 25˚ turno di Serie A – match in cui vinsero i lombardi 1-0, il 14 aprile 1985, grazie alla rete di Moreno Morbiducci).
La formazione della Lazio in grafica
La formazione del Como in grafica
Como, le scelte di formazione
Fabregas mescola le carte e schiera un 4-3-3 con Baturina schierato da 'falso nueve'. Ai suoi lati giocano Nico Paz e Rodriguez. Un centrocampista in più con Caqueret insieme a Perrone e Da Cunha
Lazio, le scelte di formazione
Sarri continua a fare di necessità virtù: a centrocampo confermato Taylor con Belahyane e Cataldi. Davanti Ratkov vince il ballottaggio con Noslin. Ai suoi lati Cancellieri e Zaccagni
La Lazio non ha segnato nelle ultime cinque gare di campionato contro avversarie lombarde in Serie A e non ha mai registrato sei match di fila senza gol all’attivo contro queste formazioni nel massimo campionato: cinque anche tra dicembre 1959 e ottobre 1960; tra maggio-ottobre 1993 e tra novembre 2008 e maggio 2009.
Lo spogliatoio della Lazio
Sono 19 i precedenti tra Lazio e Como in Serie A: il bilancio pende a favore dei capitolini che conducono per nove successi a sei, quattro pareggi a completare il quadro
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri
COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Baturina, Rodriguez. All. Fabregas
L'ex presidente della Lazio Sergio Cragnotti sarà in tribuna
Presente in tribuna per la sfida tra Lazio e Como anche l'ex presidente biancoceleste Sergio Cragnotti che da presidente della Lazio ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Uefa
La visita del Como al Papa
Con l'occasione della trasferta all'Olimpico contro la Lazio, il Como è stato in visita a Papa Leone X
Statistiche e curiosità
Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime due gare contro la Lazio in Serie A (1 vittoria, 1 pareggio), dopo che aveva perso le tre precedenti; inoltre, dopo il successo dello scorso agosto, i lariani potrebbero vincere entrambe le partite stagionali contro i biancocelesti per la prima volta nella loro storia nella competizione.
Lazio imbattuta in otto delle nove gare casalinghe con il Como
La Lazio è rimasta imbattuta in otto delle nove gare casalinghe contro il Como in Serie A (6 vittorie, 2 pareggi); l'unico successo dei lariani nel parziale risale al 23 marzo 1952 (2-1, grazie alle reti di Giuseppe Baldini e Renato Cattaneo dopo il vantaggio iniziale di Aldo Puccinelli per i biancocelesti).
Lazio a caccia del secondo successo di fila: manca da Febbraio 2025
Dopo il successo per 1-0 contro l'Hellas Verona nel match più recente, la Lazio potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2025 (contro Cagliari e Monza in quel caso).
Lazio, squadra che ha pareggiato più gare in casa a partire dalla scorsa stagione
A partire dalla scorsa stagione, la Lazio è la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe in Serie A: 13 su 29 (11 vittorie, 5 sconfitte), tra cui tre delle ultime quattro gare all'Olimpico (1 sconfitta); allargando il dato ai Big-5 campionati europei solo il Rayo Vallecano (14) ha registrato più pareggi interni nel periodo (a quota 13 anche il Crystal Palace).
Lazio, solo due punti guadagnate contro le prime sei
In questo campionato, la Lazio ha guadagnato solo due punti in sei sfide contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime sei posizioni nella classifica di Serie A (2 pareggi, 4 sconfitte), realizzando un solo gol (contro il Bologna il 7 dicembre) e subendo sette reti nel parziale.
Como, un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare di A
Il Como ha collezionato un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare di Serie A e non rimane per tre partite di fila nella competizione senza vincere da marzo 2025 (serie di quattro in quel caso).
Como, due successi senza subire gol nelle ultime due partite
Il Como ha vinto le ultime due trasferte senza subire gol in campionato (contro Lecce e Pisa, entrambe 3-0); i lariani potrebbero collezionare tre clean sheet di fila fuori casa solo per la seconda volta nella loro storia in Serie A, dopo il periodo tra marzo e aprile 1950, mentre non hanno mai ottenuto invece tre successi esterni consecutivi tenendo anche la porta inviolata nel massimo campionato.
Lazio e Como squadre con più gol nei minuti di recupero finali
Lazio e Como sono le due squadre che hanno segnato più reti nei minuti di recupero finali in questa Serie A (quattro entrambe); allargando il dato agli ultimi 15 minuti di gioco, solo l'Inter (10) ha realizzato più gol di capitolini e lariani (entrambe otto)
I numeri di Taylor nella sua gara d'esordio
Nel suo match d'esordio con la maglia della Lazio contro l'Hellas Verona in Serie A, Kenneth Taylor è stato il giocatore con la percentuale più alta di passaggi riusciti (94.6% - di cui 90.9% riusciti nella 3/4 avversaria); inoltre, nessuno ha creato più occasioni per i compagni rispetto all'olandese (due, al pari di Gustav Isaksen e Domagoj Bradaric).
Rodriguez il più giovane con più di 25 dribbling riusciti
Jesús Rodríguez è il giocatore più giovane con più di 25 dribbling riusciti (27 per lui) in questa Serie A e nei maggiori cinque campionati europei hanno superato quota 25 con età inferiore a lui soltanto Lamine Yamal, Yan Diomande e Jan Virgili.