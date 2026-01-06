Offerte Sky
Serie AGiornata 21 - lunedì 19 gennaio 2026Giornata 21 - lun 19 gen
Fine
Lazio
0 - 3
Como
Baturina M. 2'Paz N. 24', 49'
Lazio0 - 3 Como
Baturina M. 2'Paz N. 24', 49'
Lazio-Como 0-3: video, gol e highlights

La squadra di Fabregas torna a mettere 5 punti di distanza tra sé e l’Atalanta (settima) e incalza la Juve al quinto posto grazie al successo dell'Olimpico sulla Lazio 3-0. Il Como domina per gli interi 90', passa in vantaggio dopo nemmeno 2’ con Baturina, raddoppia al 24’ con Nico Paz e fallisce un rigore sempre con Paz prima del break. L’argentino si fa perdonare a inizio ripresa con il gol che vale la doppietta. Lazio in balia evita un passivo peggiore grazie a Provedel

