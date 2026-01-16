Serie AGiornata 21 - venerdì 16 gennaio 2026Giornata 21 - ven 16 gen
Pisa-Atalanta 1-1: video, gol e highlights
La 21^ giornata di Serie A si è aperta con l'1-1 tra Pisa e Atalanta. Tutto in quattro minuti: la squadra di Palladino la sblocca con Krstovic, entrato dalla panchina, che all'83' non sbaglia sotto porta. All'87' arriva il pareggio del Pisa con il colpo di testa vincente del nuovo acquisto Durosinmi. Con questo risultato l'Atalanta sale a 32 punti in classifica. Secondo pareggio consecutivo invece per il Pisa, penultimo a quota 16