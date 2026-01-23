Inter pazza nell'anticipo della 22^ giornata: va sotto di due gol e poi ne rifila 6 al Pisa, allungando in testa alla classifica in attesa dei big match di domenica. Moreo segna con un gol dalla distanza (sul 'regalo' di Sommer) e un colpo di testa, ma la squadra di Chivu la ribaltà già prima dell'intervallo grazie a Zielinski (rigore) e ai colpi di testa vincenti di Lautaro ed Esposito. Nella ripresa i nerazzurri dilagano col mancino al volo Dimarco, seguito dalle reti di Bonny e Mkhitaryan

