Il Verona resta a 14 punti, ultimo con il Pisa a meno 3 dalla Fiorentina e a –4 dalla salvezza dopo il ko interno con l’Udinese per 3-1- La squadra di Runjaic consolida la propria classifica agganciando la Lazio a 29. Nel primo tempo l’Udinese la sblocca grazie ad Atta ma è immediata la reazione dell’Hellas che fa 1-1 con Orban. Nella ripresa i friulani accelerano e segnano due bei gol: Zanoli con un tiro al volo e Davis con una conclusione sotto la traversa. Finisce 3-1 per i bianconeri

