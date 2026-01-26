Serie AGiornata 22 - lunedì 26 gennaio 2026Giornata 22 - lun 26 gen
Fine
1 - 3
1 - 3
Verona-Udinese 1-3: video, gol e highlights
Il Verona resta a 14 punti, ultimo con il Pisa a meno 3 dalla Fiorentina e a –4 dalla salvezza dopo il ko interno con l’Udinese per 3-1- La squadra di Runjaic consolida la propria classifica agganciando la Lazio a 29. Nel primo tempo l’Udinese la sblocca grazie ad Atta ma è immediata la reazione dell’Hellas che fa 1-1 con Orban. Nella ripresa i friulani accelerano e segnano due bei gol: Zanoli con un tiro al volo e Davis con una conclusione sotto la traversa. Finisce 3-1 per i bianconeri