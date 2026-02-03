Serie AGiornata 23 - martedì 3 febbraio 2026Giornata 23 - mar 3 feb
0 - 3
0 - 3
Bologna-Milan 0-3: video, gol e highlights
Il Milan si riporta a –5 dall’Inter capolista e a +4 sul Napoli terzo dopo la bella vittoria a Bologna per 3-0. Parte meglio la squadra di Italiano che al 20’ va sotto con il gol di Loftus Cheek. Raddoppia Nkunku su calcio di rigore prima del 45’. A inizio ripresa Rabiot mette al sicuro il risultato sul 3-0. Il Bologna ci prova con generosità, ma il Milan gestisce il vantaggio e porta a casa un successo prezioso