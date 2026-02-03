Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Serie AGiornata 23 - martedì 3 febbraio 2026Giornata 23 - mar 3 feb
Fine
Bologna
0 - 3
Milan
Loftus-Cheek R. 20'Nkunku C. 39' (Rig.)Rabiot A. 48'
Bologna0 - 3 Milan
Loftus-Cheek R. 20'Nkunku C. 39' (Rig.)Rabiot A. 48'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Bologna-Milan 0-3: video, gol e highlights

Il Milan si riporta a –5 dall’Inter capolista e a +4 sul Napoli terzo dopo la bella vittoria a Bologna per 3-0. Parte meglio la squadra di Italiano che al 20’ va sotto con il gol di Loftus Cheek. Raddoppia Nkunku su calcio di rigore prima del 45’. A inizio ripresa Rabiot mette al sicuro il risultato sul 3-0. Il Bologna ci prova con generosità, ma il Milan gestisce il vantaggio e porta a casa un successo prezioso

CLASSIFICA - PAGELLE