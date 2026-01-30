Serie AGiornata 23 - venerdì 30 gennaio 2026Giornata 23 - ven 30 gen
Fine
3 - 2
Lazio-Genoa 3-2: video, gol e highlights
Succede di tutto in un Olimpico quasi deserto: tre falli di mano, tre rigori assegnati al Var, l'ultimo trasformato da Cataldi al 100' per un'ingenuità di Ostigard. Tutti i gol sono stati segnati nella ripresa: Pedro sblocca al 56' dopo un braccio alto di Martin, poco dopo 1° gol in A di Taylor su assist di Isaksen. Rimonta del Genoa avviata dagli 11 metri con Malinovskyi (mano di Gila), che poi propizia il pari di Vitinha sugli sviluppi di un corner. Nel finale Cataldi la chiude dal dischetto