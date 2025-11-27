35' - Ammonito Kristensen
Udinese-Roma, il risultato in diretta LIVE
Dopo il pareggio di Atene contro il Panathinaikos in Europa League, la Roma deve rispondere a Napoli e Juventus e affronta una trasferta non semplice come quella di Udine. Gasperini schiera Pellegrini dal 1' con Soulé alle spalle di Malen. In difesa torna Hermoso. Runjaic con Atta terminale offensivo, Ekkelenkamp dal 1'. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
39' - Altro tentatico dell'Udinese con una nuova conclusione di Atta, palla decisamente fuori dallo specchio
29' - Prima azione pericolosa della Roma con Malen che controlla in area, si gira e calcia, para Okoye
26' - Azione pericolosissima dell'Udinese con David da sinistra mette in mezzo un pallone preciso destinato ad Ekkelenkamp anticipato al momento della conclusione da un gran recupero di Mancini
20' - La Roma prova ad alzare il proprio baricentro per provare a essere piùintraprendente e pericolosa dalle parti della porta dell'Udinese
17' - Ammonito Davis
15' - Adesso la Roma prova a rallentare anche un po' il ritmo per evitare la pressione feroce dell'Udinese in questi primi minuti
11' - E' partita molto bene l'Udinese che sta facendo valere la sua fisicità in mezzo al campo per mettere in difficoltà la Roma
7' - Ci prova subito l'Udinese con una conclusione da fuori area di Atta, Svilar si allunga e respinge
6' - Ammonito Ndicka
Udinese-Roma 0-0
Si parte a Udine
Squadre in campo ora inno della Serie A
La Roma ha vinto cinque delle sei gare disputate in Serie A sotto la direzione arbitrale di Juan Luca Sacchi – l’unica sconfitta risale al primo precedente con questo arbitro in campionato, nel 2021 (0-2 vs Sampdoria).
La Roma è una delle quattro squadre (assieme a Genoa, Milan e Juventus) tra quelle affrontate più di una volta contro cui Kosta Runjaic ha registrato il 100% di sconfitte in Serie A (3/3).
Tre degli ultimi sei gol della Roma in Serie A sono arrivati da sviluppo di palla inattiva (due a seguito di corner e un rigore): solo una rete in meno rispetto a quelle realizzate in tutte le precedenti 21 marcature messe a segno in questo torneo.
Solo Atalanta e Como hanno subito meno gol (entrambe due) della Roma (tre, come Cremonese e Juventus) dagli sviluppi di cross nel torneo in corso, anche se l’ultima rete incassata dai giallorossi in questa Serie A è arrivata da questa situazione di gioco, contro il Milan
L’Udinese ha registrato 29 attacchi in contropiede (come Atalanta e Como): meno soltanto di Hellas Verona (36) e Torino (33) in questa Serie A
La Roma è una delle due squadre, assieme al Napoli, a non avere perso alcun punto da situazione di vantaggio in questo torneo; l’Udinese, invece, ne ha persi quattro in tal modo: solo Parma (tre) e appunto giallorossi e partenopei hanno fatto meglio – quattro anche Sassuolo e Juventus.
La Roma ha subito ben 11.4 gol in meno rispetto a quanto era previsto dagli Expected Goals Contro (13GS, 24.4 di xGa): lo scarto più ampio di questo campionato.
Da una parte l'Udinese è la squadra che ha subito più gol su rigore in questo campionato (cinque sui sei affrontati); dall'altra invece la Roma è l'unica formazione che non ha ancora affrontato alcun rigore nella Serie A 2025/26.
Nessuna squadra ha subito meno reti in trasferta della Roma nei maggiori cinque campionati europei in corso: sette in 11 gare fuori casa, al pari di Lazio e Bayern Monaco (i tedeschi in nove match esterni).
La formazione della Roma in grafica
Udinese, le scelte di formazione
Runjaic schiera Davis come terminale offensivo. Ekkelenkamp e Atta alle spalle. Gioca Bertola in difesa, Miller a centrocampoa
L’Udinese (29 punti dopo 22 giornate) solo due volte nell’arco delle precedenti 10 stagioni ha varcato la soglia dei 30 punti dopo 23 gare giocate in Serie A: 30 nel 2022/23 e 33 nel 2017/18.
Roma, le scelte di formazione
Gasperini recupera Hermoso e lo manda in campo dal 1' con Ndicka e Mancini. In attacco confermato Malen, alle sue spalle Pellegrini e Soulé. Celik torna sulla destra, Wesley a sinistra
Nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17), l’Udinese è la squadra contro cui la Roma ha registrato più vittorie (15), segnato più gol (36) e collezionato più clean sheet (11).
Nelle ultime 25 sfide tra Udinese e Roma in Serie A (dalla stagione 2013/14) si è verificato soltanto un pareggio (1-1 al Bluenergy Stadium il 13 marzo 2022): completano il parziale tre vittorie dei friualani e 21 dei giallorossi.
La Roma ha vinto tutte le ultime sei sfide contro l'Udinese in Serie A, segnando sempre almeno due gol (15 reti dei giallorossi nel periodo, 2.5 di media a match); contro nessuna squadra i capitolini vantano una striscia aperta più lunga di successi consecutivi nel massimo campionato (sei anche contro Crotone e Frosinone).
Le formazioni ufficiali
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. All. Runjaic
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ndicka, Mancini, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
Statistiche e curiosità
La Roma ha vinto tutte le ultime sei sfide contro l'Udinese in Serie A, segnando sempre almeno due gol (15 reti giallorosse nel periodo, 2.5 di media a match) - contro nessuna squadra i capitolini hanno una striscia aperta più lunga di successi consecutivi nel massimo campionato (sei anche contro Crotone e Frosinone)
Roma imbattuta in 11 delle ultime 13 trasferte
La Roma è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 13 trasferte contro l'Udinese in campionato (9 vittorie, 2 pareggi), dopo che i friulani avevano vinto tre delle precedenti quattro gare casalinghe contro i giallorossi in Serie A (1 sconfitta).
Udinese a caccia del secondo successo di fila
Dopo il successo per 3-1 contro l'Hellas Verona, l'Udinese potrebbe vincere due match di fila per la seconda volta in questo campionato, dopo il periodo tra fine agosto e metà settembre (contro Inter e Pisa alla seconda e terza giornata).
Roma, contro il Milan il primo pareggio in questa stagione
Con l'1-1 contro il Milan, la Roma ha pareggiato un match per la prima volta in questa stagione di Serie A; i giallorossi non pareggiavano infatti in campionato dallo scorso aprile (due segni "X" di fila in quel caso contro Juventus e Lazio).
Roma squadra che ha subito meno gol nel Big-5 campionati
La Roma è la squadra che in generale ha subito meno gol nei Big-5 campionati europei 2025/26 (13 gol incassati in 22 match), solo tre volte i giallorossi avevano fatto meglio dopo 22 match stagionali nella loro storia in Serie A: 11 nel 2013/14, 9 nel 2003/04 e 12 nel 1974/75.
Roma, squadra che ha concesso meno tiri in trasferta
Nessuna formazione ha concesso meno reti in trasferta della Roma nei maggiori cinque campionati europei in corso: sette in 11 gare fuori casa, al pari di Lazio e Bayern Monaco (i tedeschi in nove match esterni).
Udinese squadra che ha subito più gol su rigore
Da una parte l'Udinese è la squadra che ha subito più gol su rigore in questo campionato (cinque sui sei affrontati), dall'altra invece la Roma è l'unica formazione che non ha ancora affrontato alcun rigore nella Serie A 2025/26
Davis ha preso parte a 10 gol in questa stagione
Keinan Davis, autore di sette gol e tre assist, ha preso parte a 10 reti in una singola stagione nei Big-5 campionati europei + rispettive seconde divisioni per la prima volta in carriera. In aggiunta, in caso di gol, il classe '98 stabilirebbe anche il suo record di marcature in una singola stagione in questi tornei: al momento sette, al pari del 2022/23 con il Watford in Championship
I numeri di Dybala contro l'Udinese
Paulo Dybala è stato coinvolto in 21 gol in 22 sfide contro l'Udinese in Serie A (12 gol e 9 assist): record di partecipazioni per un giocatore contro una singola avversaria in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), una in più di Francesco Totti contro il Parma (20 - 13G+7A).
Udinese, squadra contro cui Pellegrini ha segnato più gol in Serie A
L'Udinese è una delle due avversarie contro cui Lorenzo Pellegrini ha segnato più reti in Serie A: quattro, al pari della Lazio. Il classe '96 ha trovato la rete in entrambe le ultime due sfide contro i friulani in campionato e potrebbe segnare in tre gare consecutive contro una singola squadra per la prima volta in Serie A