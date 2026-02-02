Serie AGiornata 23 - lunedì 2 febbraio 2026Giornata 23 - lun 2 feb
Udinese-Roma 1-0: video, gol e highlights
Alla Roma non riesce il controsorpasso alla Juve dopo la sconfitta di Udine per 1-0. I giallorossi scivolano al quinto posto in classifica dopo un match non particolarmente brillante. Meglio l’Udinese nel primo tempo, pericolosa con Atta. Una chance per la Roma con Malen. Nella ripresa Ekkelenkamp la sblocca su punizione (deviata in barriera). Il forcing finale della Roma non sortisce effetti. Vince l’Udinese