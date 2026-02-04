Il Milan è imbattuto da 23 match consecutivi in campionato (15 vittorie, 8 pareggi) e nella sua storia in Serie A solo due volte ha registrato una striscia senza sconfitte più lunga in una singola stagione: 24 gare tra dicembre 1950 e maggio 1951 e i 34 match dell'intero campionato 1991/92.