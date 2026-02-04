Il Como potrebbe perdere due partite di fila per la seconda volta in questa stagione di Serie A, dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Roma lo scorso dicembre.
Milan-Como, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Si recupera il match della 24^ giornata di campionato: a San Siro si affrontano Milan e Como. Allegri manda in campo dal 1' Leao con Nkunku, Pulisic in panchina. al posto di Rabiot gioca Jashari. In campo anche Ricci. Fabregas ancora senza punte di ruolo: Nico Paz, Baturina e Caqueret davanti. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Jashari, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri.
COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Van der Brempt, Perrone, Sergi Roberto, Vojvoda; Caqueret, Baturina; Nico Paz. All. Fabregas
Dopo il pareggio contro l’Atalanta e la sconfitta contro la Fiorentina il Como potrebbe non vincere in tre match consecutivi per la prima volta in questo campionato; l’ultima volta risale al marzo 2025 (quattro gare in quel caso, tra cui una sconfitta proprio contro il Milan in trasferta).
Il Milan (53 punti nel torneo in corso) ha eguagliato il suo secondo miglior rendimento dopo 24 gare stagionali in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), come nel 1995/96 (53) e dietro solo ai 61 punti del 2003/04. In caso di successo in questo match, i rossoneri saliranno a quota 56 punti, registrando il loro secondo miglior risultato nell’era dei tre punti a vittoria dopo 25 match stagionali, dopo i 64 del 2003/04.
Como, le scelte di formazione
Fabregas schiera un attacco ancora senza punta vera: Nico Paz dovrebbe fare da riferimento più avanzato, alle sue spalle Caqueret e Baturina. Possibile una difesa a tre con Jacobo, Diego Carlos e Kempf
Milan, le scelte di formazione
Allegri senza Rabiot propone Jashari a centrocampo, gioca anche Ricci al posto di Fofana e con Modric. Davanti confermato Nkunku ma ci sarà Leao, Pulisic in panchina. In difesa spazio a De Winter e turno di riposo per Gabbia
Il Milan ha segnato in ciascuna delle ultime nove sfide contro il Como in Serie A: 22 reti dei rossoneri nel periodo (2.4 di media a match).
Il gagliardetto del Milan
I 14 match consecutivi senza successi contro il Milan rappresentano la striscia aperta più lunga del Como senza vittoria contro una singola avversaria in Serie A.
Statistiche e curiosità
Il Milan è imbattuto da 14 sfide consecutive contro il Como in Serie A (9 vittorie, 5 pareggi), vincendo tutte le ultime cinque gare contro i lariani con un punteggio aggregato di 11-4 - l'ultimo successo dei biancoblù contro i rossoneri nel massimo campionato risale al 13 gennaio 1985 (2-0 al Meazza).
Milan, una sola vittoria in trasferta contro il Milan in A
Il Como ha vinto solo una delle 13 trasferte contro il Milan in Serie A (4 pareggi, 8 sconfitte), segnando una sola rete nelle sei più recenti; in particolare, nelle ultime quattro gare esterne contro i rossoneri i lariani hanno incassato quattro sconfitte e subito 3.3 gol in media a partita.
Milan vittorioso nelle ultime due sfide contro una squadra lombarda
Il Milan ha vinto le ultime due sfide contro una squadra lombarda (1-0 vs Inter, 3-1 vs Como) e non ottiene tre successi di fila in queste gare in Serie A da una striscia di sei registrata tra febbraio 2010 e gennaio 2012, di cui le cinque più recenti sotto la guida di Massimiliano Allegri.
Milan imbattuto da 23 gare di fila in campionato
Il Milan è imbattuto da 23 match consecutivi in campionato (15 vittorie, 8 pareggi) e nella sua storia in Serie A solo due volte ha registrato una striscia senza sconfitte più lunga in una singola stagione: 24 gare tra dicembre 1950 e maggio 1951 e i 34 match dell'intero campionato 1991/92.
Nessuno meglio del Milan contro squadre nella parte alta della classifica
Nessuna squadra ha guadagnato più punti del Milan contro formazioni attualmente nella parte alta della classifica di Serie A (25 in 11 sfide, al pari dell'Inter ma in 12 gare), oltre ad essere la miglior difesa in queste sfide (sei reti subite) e l'unica a non aver perso contro queste squadre.
Como vittorioso nelle ultime tre trasferte di campionato
Il Como ha vinto ciascuna delle ultime tre trasferte in campionato (tutte con il punteggio di 3-0, vs Lecce, Pisa e Lazio) e con un successo arriverebbe a quattro vittorie fuori casa di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.
Solo la Roma con meno punti del Como negli scontri diretti tra le prime 7
Considerando gli scontri diretti tra le prime sette squadre attualmente in classifica in Serie A, solo la Roma (cinque) ha guadagnato meno punti del Como (sei in sette match); i lariani sono anche il club ad aver segnato meno gol (quattro) in questi confronti.
Modric a caccia del secondo gol di fila
Dopo il gol contro il Pisa nel match più recente, Luka Modric potrebbe segnare in due presenze di fila solo per la terza volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei, dopo il gennaio 2019 e il dicembre 2020 (in entrambi i casi con il Real Madrid).
Le statistiche al Milan di Rabiot (assente)
Adrien Rabiot salterà questo match per squalifica; con lui in campo i rossoneri hanno vinto il 71% delle gare (12 su 17), guadagnando 2.4 punti e non hanno mai perso in questa stagione di Serie A - senza il classe '95, invece, il club meneghino ha vinto il 43% dei match (3/7), ottenendo 1.7 punti di media.
Nico Paz, le ultime quattro reti in Serie A sono arrivate in trasferta
Le ultime quattro reti di Nico Paz in Serie A sono arrivate in trasferta (inclusa una doppietta in quella più recente contro la Lazio lo scorso 19 gennaio), dopo che i suoi primi quattro gol in questo campionato erano stati realizzati al Sinigaglia. Il classe 2004 potrebbe segnare in due gare fuori casa di fila per la prima volta in Serie A