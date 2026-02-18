Offerte Sky
Serie AGiornata 24 - mercoledì 18 febbraio 2026Giornata 24 - mer 18 feb
Fine
Milan
Leão R. 64'
1 - 1
Como
Paz N. 32'
Milan-Como 1-1: video, gol e highlights

La squadra di Allegri tiene a bada le avversarie per la rincorsa a un posto Champions ma si non si avvicina quanto avrebbe voluto all’Inter che resta a +7 in classifica. Finisce 1-1 a San Siro contro il Como un match bloccato nel primo tempo e avvincente nella ripresa. Al 32’ Maignan regala a Paz la palla dell’1-0. Nella ripresa, il Milan è più convincente e trova il pari grazie a un pallonetto di Leao su Butez. Nel finale anche un po’ di nervosismo in zona panchine: viene espulso Allegri

