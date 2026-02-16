Serie AGiornata 25 - lunedì 16 febbraio 2026Giornata 25 - lun 16 feb
Fine
0 - 2
0 - 2
Cagliari-Lecce 0-2: gol e highlights. Decidono Gandelman e Ramadani
Colpo salvezza di Di Francesco che infila la seconda vittoria di fila (dopo quella con l'Udinese) e torna a +3 sulla Fiorentina terzultima. A Cagliari succede tutto nel secondo tempo: sblocca Gandelman, poi Ramadani beffa Caprile sul suo palo e raddoppia. Secondo ko di fila per il Cagliari dopo una serie di tre successi consecutivi. Pisacane resta al 13° posto