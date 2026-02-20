Serie AGiornata 26 - venerdì 20 febbraio 2026Giornata 26 - ven 20 feb
Fine
3 - 0
3 - 0
Sassuolo-Verona 3-0: video, gol e highlights
Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per il Sassuolo, trascinato dal suo tridente offensivo. Il match si sblocca al 40' con un destro in area di Pinamonti, servito da Laurienté. Poi si mette in moto Berardi, steso in area da Niasse prima dell'intervallo. Il suo rigore centrale è respinto da Montipò, ma si coordina benissimo sulla ribattuta e si riscatta. Nella ripresa arriva la doppietta, ispirata da un lancio di Laurienté in contropiede. Espulso Al Musrati nel finale