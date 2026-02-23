Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Serie AGiornata 27 - venerdì 27 febbraio 2026Giornata 27 - ven 27 feb
Fine
Parma
Oristanio G. 83'
1 - 1
Cagliari
Folorunsho M. 62'
Parma
Oristanio G. 83'
1 - 1 Cagliari
Folorunsho M. 62'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Parma-Cagliari 1-1: video, gol e highlights

Lo scontro salvezza del Tardini finisce 1-1. Succede tutto nella ripresa. Folorunsho, rientrato appena da un infortunio dopo oltre due mesi, si inventa una prodezza straordinaria: collo destro da posizione impossibile, quasi sulla linea laterale, per scavalcare Corvi. I padroni di casa reagiscono e nel finale trovano il pareggio con Oristanio, buttato nella mischia all'intervallo e bravo a battere Caprile a tu per tu. Gialloblù e rossoblù rispettivamente a +9 e +6 sul Lecce terzultimo

CLASSIFICA - PAGELLE