Lo scontro salvezza del Tardini finisce 1-1. Succede tutto nella ripresa. Folorunsho, rientrato appena da un infortunio dopo oltre due mesi, si inventa una prodezza straordinaria: collo destro da posizione impossibile, quasi sulla linea laterale, per scavalcare Corvi. I padroni di casa reagiscono e nel finale trovano il pareggio con Oristanio, buttato nella mischia all'intervallo e bravo a battere Caprile a tu per tu. Gialloblù e rossoblù rispettivamente a +9 e +6 sul Lecce terzultimo

CLASSIFICA - PAGELLE