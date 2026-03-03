Serie AGiornata 28 - sabato 7 marzo 2026Giornata 28 - sab 7 mar
Fine
1 - 2
1 - 2
Cagliari-Como 1-2: decide una magia di Da Cunha, in gol anche Baturina ed Esposito
Il Como vince ancora, allunga a +4 sulla Juventus e aggancia la Roma a quota 51 punti (anche se entrambe devono ancora giocare). Baturina sblocca la partita nel primo tempo. Pari di Esposito su grande giocata di Palestra nella ripresa. Nell'ultimo quarto d'ora è Da Cunha a risolvere il match con un bellissimo gol da fuori area. Terzo successo di fila per Fabregas, il Cagliari resta a quota 30 punti