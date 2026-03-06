Serie AGiornata 28 - venerdì 6 marzo 2026Giornata 28 - ven 6 mar
Il Napoli riabbraccia De Bruyne e Anguissa festeggiando con una vittoria al Maradona: 2-1 al Toro. Un ispiratissimo Alisson sblocca la partita al 7', poi ci pensa Elmas a raddoppiare sull'assist di Politano nella ripresa. Vergara si fa male per un problema al piede, ma Conte ritrova due pedine fondamentali del centrocampo. Inutile la rete all'87' di Casadei. Il Napoli infila la sua seconda vittoria di fila, mette distanza sulle inseguitrici in zona Europa a va momentaneamente a -1 dal Milan