Serie AGiornata 29 - lunedì 16 marzo 2026Giornata 29 - lun 16 mar
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Cremonese-Fiorentina 1-4: colpo salvezza della squadra di Vanoli
La Fiorentina conquista tre punti fondamentali nello scontro salvezza contro la Cremonese. Allo "Zini" termina 1-4 per la squadra di Vanoli, che chiude il primo tempo in vantaggio grazie ai gol di Parisi al 25' e Piccoli al 32'. Nella ripresa Dodò cala il tris al 49', otto minuti più tardi Okereke accorcia le distanze ma al 70' Gudmundsson pone il sigillo definitivo. La Viola sale al 16° posto con 28 punti, i grigiorossi restano terzultimi a 24