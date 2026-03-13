Vittoria netta e importante del Torino: poker al Parma e balzo in classifica con 9 punti sulla 18^. Il ritorno in campo di Suzuki non è fortunato: papera sul vantaggio di Simeone al 3'. La squadra di Cuesta reagisce con il colpo di testa di Pellegrino su cross di Strefezza, ma nella ripresa viene affossata dal tocco sotto misura di Ilkhan e dallo sfortunato autogol di Keita, penalizzato da una carambola dopo la traversa del Cholito. Nel finale gol di Zapata con un bel destro

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