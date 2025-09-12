Esplora tutte le offerte Sky
Serie AGiornata 3 - lunedì 15 settembre 2025Giornata 3 - lun 15 set
Como
20:45
Genoa
Como20:45 Genoa
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • NOTIZIE

Como-Genoa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

La sfida del Sinigaglia chiude la terza giornata del campionato di Serie A: si affrontano Como e Genoa. Gioca Malinovskiy sulla trequarti con Norton Cuffy ed Ellertsson. In difesa spazio a Sabelli. Fabregas con Morata terninale offesivo. A centrocampo gioca Caqueret. dal 1' anche Kuhn. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; Paz, Caqueret, Da Cunha; Kühn, Morata, Rodriguez. All. Fabregas

 

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. All. Vieira

LIVE

La formazione del Genoa in grafica

La formazione del Como in grafica

Genoa, le scelte di formazione

Vieira con Malinovskiy alle spalle di Colombo e insieme a Norton Cuffy ed Ellertsson. In difesa sulla destra c'è Sabelli. Masini e Frendrup confermati a centrocampo

Como, le scelte di formazione

Fabregas con Morata come terminale offensivo. A centrocampo gioca Caqueret e non Perrone con Paz e Da Cunha. Nel tridente c'è Kuhn, in difesa Vojvoda

statistiche

Il Genoa ha perso tutte le ultime quattro sfide con formazioni lombarde in Serie A (non trovando la via della rete in due di queste) e potrebbe rimediare cinque sconfitte di fila contro queste avversarie nel torneo per la prima volta dal periodo tra febbraio-dicembre 2021 (striscia di cinque in quel caso).

statistiche

Dopo il successo nella sfida di ritorno dello scorso campionato (1-0 al Sinigaglia, il 27 aprile 2025), il Como potrebbe vincere due gare di fila contro il Genoa per la prima volta in Serie A.

statistiche

Il Como ha registrato un pareggio all'andata (1-1 il 7 novembre 2024) e una vittoria al ritorno (1-0 lo scorso 27 aprile) contro il Genoa nello scorso campionato e non è ancora riuscito ad ottenere tre risultati utili consecutivi contro i liguri in Serie A

Le formazioni ufficiali

statistiche

La prossima sarà la 9^ sfida tra Como e Genoa in Serie A: il bilancio pende leggermente a favore dei rossoblù che conducono per tre successi contro i due dei Lariani, tre pareggi completano il quadro.

Statistiche e curiosità

Como imbattuto contro il genoa in Serie A in casa

Il Como è imbattuto in casa contro il Genoa in Serie A, con due successi e due pareggi all'attivo; solo contro Bologna (10) ed Hellas Verona (sette) i lariani possono vantare più match casalinghi senza sconfitte nella competizione.

Como ko in due delle ultime tre gare di campionato

Il Como ha perso due delle ultime tre partite di campionato (1 vittoria), con tre reti subite, dopo che era rimasto imbattuto nelle precedenti otto gare di Serie A (6 vittorie, 2 pareggi), nelle quali aveva concesso soltanto quattro gol.

Como, quattro vittorie nelle ultime cinque al Sinigaglia

Il Como ha vinto in quattro delle ultime cinque partite al Sinigaglia in campionato (1 sconfitta), tanti quanti successi nelle precedenti 13 gare interne (4 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte). I lariani potrebbero, inoltre, vincere entrambi i primi due match casalinghi stagionali di Serie A per la prima volta dal 1951/52.

genoa senza gol nelle prime due gare di questo campionato

Il Genoa non ha trovato il gol nelle prime due partite di questo campionato e solo nel 1983/84 la squadra ligura non ha segnato in tutte le prime tre gare stagionali di Serie A.

Genoa a caccia del secondo successo di fila in trasferta

Il Genoa ha vinto nell'ultima trasferta in Serie A (3-1 contro il Bologna lo scorso 24 maggio), interrompendo così una striscia di 10 partite esterne senza successi (5 pareggi, 5 sconfitte) in campionato. Il Grifone non ottiene due successi fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (contro Parma e Udinese in quel caso).

Como miglior squadra per recuperi offensivi

Il Como primeggia in questo campionato per recuperi offensivi (26), distanziando di ben 15 interventi il Genoa, ottavo in classifica con 11.

Como e Genoa, due tra le squadre con il più alto livello di pressing

Il Como (1° nel PPDA con 6.3) e il Genoa (9.1) sono due delle cinque squadre con il più alto livello di pressing in questo campionato, tra loro troviamo Juventus (7.7), Roma (8.5) e Inter (9.1) nel rapporto di passaggi avversari consentiti per azione difensiva.

Rodriguez e Paz tra i migliori dribblatori della Serie A

Nel campionato in corso ben due giocatori del Como si distinguono per numero di dribbling tentati: Jesús Rodríguez guida la classifica con 14, mentre Nico Paz si posiziona al quinto posto con 10, tra loro troviamo Matías Soulé (12), Alexis Saelemaekers (12) e Arthur Atta (11).

Colombo, 12 reti su 15 in A segnate in trasferta

Lorenzo Colombo ha segnato 12 delle sue 15 reti in Serie A in trasferta, stabilendo il record di percentuale più alta di gol fuori casa (80%) tra i calciatori con almeno 15 reti nella storia della competizione.