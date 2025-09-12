Il Genoa ha perso tutte le ultime quattro sfide con formazioni lombarde in Serie A (non trovando la via della rete in due di queste) e potrebbe rimediare cinque sconfitte di fila contro queste avversarie nel torneo per la prima volta dal periodo tra febbraio-dicembre 2021 (striscia di cinque in quel caso).
Como-Genoa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La sfida del Sinigaglia chiude la terza giornata del campionato di Serie A: si affrontano Como e Genoa. Gioca Malinovskiy sulla trequarti con Norton Cuffy ed Ellertsson. In difesa spazio a Sabelli. Fabregas con Morata terninale offesivo. A centrocampo gioca Caqueret. dal 1' anche Kuhn. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; Paz, Caqueret, Da Cunha; Kühn, Morata, Rodriguez. All. Fabregas
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. All. Vieira
La formazione del Genoa in grafica
La formazione del Como in grafica
Genoa, le scelte di formazione
Vieira con Malinovskiy alle spalle di Colombo e insieme a Norton Cuffy ed Ellertsson. In difesa sulla destra c'è Sabelli. Masini e Frendrup confermati a centrocampo
Como, le scelte di formazione
Fabregas con Morata come terminale offensivo. A centrocampo gioca Caqueret e non Perrone con Paz e Da Cunha. Nel tridente c'è Kuhn, in difesa Vojvoda
Dopo il successo nella sfida di ritorno dello scorso campionato (1-0 al Sinigaglia, il 27 aprile 2025), il Como potrebbe vincere due gare di fila contro il Genoa per la prima volta in Serie A.
Il Como ha registrato un pareggio all'andata (1-1 il 7 novembre 2024) e una vittoria al ritorno (1-0 lo scorso 27 aprile) contro il Genoa nello scorso campionato e non è ancora riuscito ad ottenere tre risultati utili consecutivi contro i liguri in Serie A
Le formazioni ufficiali
La prossima sarà la 9^ sfida tra Como e Genoa in Serie A: il bilancio pende leggermente a favore dei rossoblù che conducono per tre successi contro i due dei Lariani, tre pareggi completano il quadro.
Statistiche e curiosità
Como imbattuto contro il genoa in Serie A in casa
Il Como è imbattuto in casa contro il Genoa in Serie A, con due successi e due pareggi all'attivo; solo contro Bologna (10) ed Hellas Verona (sette) i lariani possono vantare più match casalinghi senza sconfitte nella competizione.
Como ko in due delle ultime tre gare di campionato
Il Como ha perso due delle ultime tre partite di campionato (1 vittoria), con tre reti subite, dopo che era rimasto imbattuto nelle precedenti otto gare di Serie A (6 vittorie, 2 pareggi), nelle quali aveva concesso soltanto quattro gol.
Como, quattro vittorie nelle ultime cinque al Sinigaglia
Il Como ha vinto in quattro delle ultime cinque partite al Sinigaglia in campionato (1 sconfitta), tanti quanti successi nelle precedenti 13 gare interne (4 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte). I lariani potrebbero, inoltre, vincere entrambi i primi due match casalinghi stagionali di Serie A per la prima volta dal 1951/52.
genoa senza gol nelle prime due gare di questo campionato
Il Genoa non ha trovato il gol nelle prime due partite di questo campionato e solo nel 1983/84 la squadra ligura non ha segnato in tutte le prime tre gare stagionali di Serie A.
Genoa a caccia del secondo successo di fila in trasferta
Il Genoa ha vinto nell'ultima trasferta in Serie A (3-1 contro il Bologna lo scorso 24 maggio), interrompendo così una striscia di 10 partite esterne senza successi (5 pareggi, 5 sconfitte) in campionato. Il Grifone non ottiene due successi fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (contro Parma e Udinese in quel caso).
Como miglior squadra per recuperi offensivi
Il Como primeggia in questo campionato per recuperi offensivi (26), distanziando di ben 15 interventi il Genoa, ottavo in classifica con 11.
Como e Genoa, due tra le squadre con il più alto livello di pressing
Il Como (1° nel PPDA con 6.3) e il Genoa (9.1) sono due delle cinque squadre con il più alto livello di pressing in questo campionato, tra loro troviamo Juventus (7.7), Roma (8.5) e Inter (9.1) nel rapporto di passaggi avversari consentiti per azione difensiva.
Rodriguez e Paz tra i migliori dribblatori della Serie A
Nel campionato in corso ben due giocatori del Como si distinguono per numero di dribbling tentati: Jesús Rodríguez guida la classifica con 14, mentre Nico Paz si posiziona al quinto posto con 10, tra loro troviamo Matías Soulé (12), Alexis Saelemaekers (12) e Arthur Atta (11).
Colombo, 12 reti su 15 in A segnate in trasferta
Lorenzo Colombo ha segnato 12 delle sue 15 reti in Serie A in trasferta, stabilendo il record di percentuale più alta di gol fuori casa (80%) tra i calciatori con almeno 15 reti nella storia della competizione.