Serie AGiornata 3 - lunedì 15 settembre 2025Giornata 3 - lun 15 set
Fine
1 - 1
1 - 1
Como-Genoa 1-1: video, gol e highlights
La squadra di Fabregas va vicina alla seconda vittoria in campionato dopo la sconfitta di Bologna ma deve accontentarsi dell'1-1 con il Genoa al termine di un match complicato. Gara aperta da un gran gol di Nico Paz al 13’. Il Genoa prova a rispondere con Masini. Gara equilibrata anche a inizio ripresa con Kuhn e Morata che sfiorano il raddoppio. Nel finale Jcobo viene espulso e il Genoa ne approfitta per segnare la rete del pareggio con Ekuban al 92'