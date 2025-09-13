Esplora tutte le offerte Sky
Serie AGiornata 3 - sabato 13 settembre 2025Giornata 3 - sab 13 set
Fiorentina
Ranieri L. 79'
1 - 3
Napoli
De Bruyne K. 6' (Rig.)Højlund R. 14'Beukema S. 51'
Fiorentina-Napoli 1-3: video, gol e highlights

Come la Juve, anche il Napoli è a punteggio pieno grazie alla terza vittoria contro la Fiorentina, al Franchi, per 3-1. Parte forte la squadra di Conte già in vantaggio al 6’ con De Bruyne (rigore) e sul 2-0 dopo 14’ grazie a Hojlund. A inizio ripresa meglio la Fiorentina ma il Napoli fa 3-0 con Beukema. La squadra di Pioli non mola e segna con Ranieri. La squadra di Conte soffre nel finale ma porta a casa il successo

