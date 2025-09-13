Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
FIO0
NAP1
CAG2
PAR0
JUV4
INT3
Serie AGiornata 3 - sabato 13 settembre 2025Giornata 3 - sab 13 set
Fine
Juventus
Kelly L. 14'Yildiz K. 38'Thuram K. 82'Adzic V. 90' + 1'
4 - 3
Inter
Calhanoglu H. 30', 65'Thuram M. 76'
Juventus
Kelly L. 14'Yildiz K. 38'Thuram K. 82'Adzic V. 90' + 1'
4 - 3 Inter
Calhanoglu H. 30', 65'Thuram M. 76'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Juventus-Inter: video, gol e highlights

Dopo il 4-4 dell'anno scorso, succede ancora di tutto nel derby d'Italia: la spunta al 91' la squadra di Tudor, capolista a punteggio pieno e a +6 sui nerazzurri ancora ko. Apre il vantaggio di Kelly, pareggia Calhanoglu alla mezz'ora. Anche Yildiz va a segno dalla distanza prima dell'intervallo, rimedia lo stesso Calhanoglu con la doppietta. Nel finale segnano di testa i fratelli Thuram, Marcus e Khephren, ma la firma decisiva è del 19enne Adzic

PAGELLE - CLASSIFICA