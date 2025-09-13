Dopo il 4-4 dell'anno scorso, succede ancora di tutto nel derby d'Italia: la spunta al 91' la squadra di Tudor, capolista a punteggio pieno e a +6 sui nerazzurri ancora ko. Apre il vantaggio di Kelly, pareggia Calhanoglu alla mezz'ora. Anche Yildiz va a segno dalla distanza prima dell'intervallo, rimedia lo stesso Calhanoglu con la doppietta. Nel finale segnano di testa i fratelli Thuram, Marcus e Khephren, ma la firma decisiva è del 19enne Adzic

PAGELLE - CLASSIFICA